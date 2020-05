V NUK prvi dan po ponovnem odprtju le 18 obiskovalcev Reporter Po marčevskem zaprtju v sklopu vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa je včeraj vrata za uporabnike med 9. in 15. uro ponovno odprla Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). Kot je za STA povedal Žiga Cerkvenik iz NUK, so danes izp

Sorodno























































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Janez Cigler Kralj

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin