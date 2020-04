Kobilarna Lipica od jutri sprejema obiskovalce Primorske novice Jutri bo ponovno odprla vrata tudi Kobilarna Lipica. Obiskovalce bodo sprejemali vsak dan med 10. in 18. uro, ogled kobilarne pa so prilagodili tako, da bo varen tako za obiskovalce kot za zaposlene in, seveda, tudi za več kot 300 lipicancev.

