V Kobilarni Lipica se ta čas osredotočajo na prenovo hotela Maestoso z bazenskim kompleksom in wellnessom. Javno naročilo za prenovo in dograditev hotela, vredno skoraj 6,9 milijona evrov, so oddali družbi VG5, začetek del je predviden sredi meseca, z deli pa želijo končati do konca leta. Medtem so 20. aprila spet odprli golf igrišče.