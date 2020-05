V sklopu rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa bodo danes vrata odprle splošne knjižnice, jutri večina galerij in muzejev, z delovanjem pa so že začele nekatere knjigarne. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je povsod obvezno nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok.