Danes svoja vrata odpirajo tudi splošne knjižnice, a v omejenem obsegu Lokalec.si Splošne knjižnice v ponedeljek ponovno odpirajo vrata za uporabnike, a v omejenem obsegu. Možno bo le vračilo in prevzem predhodno naročenega gradiva. Čitalnice ostajajo zaprte, prav tako še nekaj časa ne bo mogoč prost dostop do gradiva, zaenkrat tudi še ni prireditev. Le izposoja in vračanje gradiva Glede izposoje gradiva so za STA pojasnili, naj […]

