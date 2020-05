Po več tednih se spet odpirajo lokali, restavracije, frizerski saloni in cerkve SiOL.net V okviru rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so od danes po več tednih znova dovoljene nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odprle se bodo lahko določene trgovine, spet bodo obratovali frizerski saloni. Pri tem morajo zaposleni in stranke upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

