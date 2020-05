Islamska skupnost postopno v izvajanje verskih aktivnosti SiOL.net Islamska skupnost bo začela s ponedeljkom postopno izvajati verske aktivnosti v ljubljanski džamiji in ostalih verskih objektih po Sloveniji, ki so v njihovi lasti. Vstop v verske objekte bodo dovolili samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal. Verouk bo še naprej potekal na daljavo, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

