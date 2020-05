Ameriška Uprava za hrano in zdravila odobrila uporabo remdesivirja proti koronavirusu Dnevnik Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek odobrila uporabo zdravila remdesivir, ki ga proizvaja podjetje Gilead, za zdravljenje bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus. FDA je izdala izredno odobritev ob priznanju, da so...

Sorodno



























































































Oglasi