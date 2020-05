V Italiji najnižje število žrtev od razglasitve karantene 24ur.com V Italiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 174 smrtnih žrtev zaradi okužb z novim koronavirusom, kar je najnižje število v enem dnevu po 10. marcu, ko so v državi razglasili splošno karanteno. V Rusiji pa število okužb še naprej strmo narašča. Z 10.633 novimi primeri okužb v enem dnevu so v državi zabeležili nov rekordni porast okuženih.

