Italijani si lahko od danes privoščijo sladoled in jutranji espresso, na klepet v bar pa čez mesec d Svet 24 Italijani lahko danes odidejo na sprehod ali si v bližnjem lokalu privoščijo sladoled. Na kavo in klepet v baru pa bodo morali počakati še en mesec. Država na Apeninskem polotoku je namreč po dveh mesecih strogih karantenskih ukrepov začela rahljati ukrepe omejevanja gibanja in se počasi vrača v normalno življenje.



