Salonit Anhovo in Alpina delata s polno paro, Revoz prehaja na dvoizmensko delo 24ur.com V Salonitu Anhovo in žirovski Alpini je stekla proizvodnja s polno paro. Medtem v novomeškem Revozu, kjer so 17. marca za šest tednov zaustavili stroje, prehajajo na dvoizmensko delo. Proizvodnjo v ustaljenih dveh in pol izmenah načrtujejo v prihodnjih dneh.

