Svetovna razstava Expo bo preložena za leto dni Dnevnik Svetovna razstava Expo, ki bi v Dubaju morala potekati med 20. oktobrom letos in 10. aprilom 2021, bo preložena za leto dni, so sporočili iz Mednarodnega urada za razstave (BIE), potem ko so dobili soglasje dveh tretjin držav članic k takšnemu...

