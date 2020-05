Na včerajšnji seji sveta za nacionalno varnost (SNAV) so najprej govorili o državnem načrtu za epidemije, podobne trenutnemu koronavirusu, v drugi točki pa o tehnologiji 5G. Čeprav je izbira tem za isto sejo vsled kipečim teorijam zarote o povezavi med 5G in koronavirusom nekoliko neposrečena, točki nista bili povezani. Obravnavali so oceno tveganj kibernetske varnosti v zvezi ... preberite več » ...