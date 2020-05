Napačna tarča! Pozareport.si Piše: Aljuš Pertinač Ena od najhujših stvari, ki se na velikem tekmovanju lahko zgodi izkušenemu športniku (strelcu, biatloncu, lokostrelcu, …), je, da ustreli v napačno tarčo. Kljub vsemu se to dokaj pogosto dogaja. V primeru nabave nujne zaščitne in druge medicinske opreme v času epidemije koronavirusa pri nas se to dogaja praktično vsem. Vladi, opoziciji, medijem, družbenim omrežjem, angažirani ...

Sorodno











































































































Oglasi