Prispevki – rok za oddajo vloge zaradi COVID-19 je podaljšan! data.si Prispevki za marec in april oziroma njihova oprostitev plačila zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 za mesec marec in april, zahteva oddajo vloge. Tako morajo samozaposleni s.p.-ji oz. kulturni delavci, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci...

Sorodno













































































































































Oglasi