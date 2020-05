Počivalšek in Vrtovec prisluhnila avtoprevoznikom, ki so na robu zloma 24ur.com Na pobudo predstavnikov avtoprevozniškega sektorja se je danes odvil sestanek, ki sta se ga udeležila tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Spregovorili so o težkem položaju, v katerem so avtoprevozniki, in morebitnih rešitvah, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

