Poročilo Janševe vlade udarilo po vladi Marjana Šarca: kupila naj bi premalo zaščitne opreme in po p Reporter Vlada je v poročilu o zaščitni opremi za epidemijo covida-19 kritična do ravnanj vlade Marjana Šarca, ki da ni pravočasno zagotovila potrebnih zalog opreme niti je ni naročila. Ugotavljajo še, da so v tistem času opremo kupovali po višjih povprečnih cenah

Sorodno





















































































































































Oglasi