Zdravniška zbornica obsoja grožnje zdravniku Knaflju in poziva k policijski zaščiti Primorske novice Zdravniška zbornica Slovenije ostro obsoja grožnje zdravniku Rihardu Knaflju, ki je bil deležen po nastopu v četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je pojasnjeval strokovno stališče o kakovosti naročenih ventilatorjev. Ker so mu grozili tudi smrtjo, v zbornici policijo pozivajo, da takoj ukrepa in ga zaščiti ter sproži preiskovalne postopke.

Sorodno













































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Dragutin Mate

Marjan Šarec

Jelko Kacin