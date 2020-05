[Video] Žvižgači ponovno na delu s širitvijo lažnih novic: ministrica Aleksandra Pivec odločno zanik Nova24TV V javnosti so se pojavile govorice o nabavi vina s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter z Zavodom za blagovne rezerve. Ministrica dr. Aleksandra Pivec te izjave zanika in pravi, da trenutna krizna situacija ne bi smela biti poligon za politično obračunavanje. V javnost so pricurljale informacije, da naj bi Zavod za blagovne […]

Sorodno

















































































Oglasi Omenjeni Aleksandra Pivec

koronavirus

recesija Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Simona Kustec Lipicer