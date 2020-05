Travnerjev klic po ugotovitvah notranjevarnostnega postopka na policiji ni bil sporen Primorske novice Notranjevarnostni postopek na policiji je pokazal, da klic v. d. generalnega direktorja policije Antona Travnerja na zavod za blagovne rezerve ni bil sporen. "Na podlagi zbranih podatkov ocenjujemo, da so ravnanja v. d. generalnega direktorja policije zakonita in skladna s postopki, ki so uveljavljeni v policiji," so za STA sporočili s policije.

