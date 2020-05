SAB v zakonodajni postopek vložila zakonski predlog za brezplačne maske upokojencem Večer Stranka SAB je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona, po katerem bi država vsakemu upokojencu ob prejemu pokojnine brezplačno zagotovila 15 zaščitnih mask na mesec. Ukrep bi trajal do preklica obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, so sporočili iz SAB. Finančne posledice so za 2020 ocenili na 36 milijonov evrov.

