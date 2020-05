Koroške in nekatere druge občine vrnile maske iz "netkanega blaga" RTV Slovenija Upravi za zaščito in reševanje je 11 od skupno 12 koroških občin vrnilo večji del mask, narejenih iz štirislojnega materiala in elastik, ki so razburile del javnosti. Maske so vračale tudi nekatere druge občine.

Sorodno



















Oglasi