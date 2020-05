Večina koroških občin zamenjala večji del mask, ki so nekaterim sporne Lokalec.si Sredi aprila je precejšnje razburjenje med nekaterimi koroškimi župani in člani občinskih štabov civilne zaščite povzročila pošiljka 19.800 zaščitnih mask, ki so jih koroške občine prejele od Uprave RS za zaščito in reševanje. Zdaj večina koroških občin sporoča, da so maske upravi vrnile oziroma jih zamenjale za druge. Maske so občine vrnile na lastno pobudo. […]

