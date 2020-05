Preklic velike požarne ogroženosti Gorenjski glas Kranj – Uprava RS za zaščito in reševanje je z včerajšnjim dnem razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki so jo na območju celotne države razglasili 20. marca. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami...

