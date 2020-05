Občine morajo do 16. maja poslati podatke za pomoč ob epidemiji iz evropskega solidarnostnega sklada Lokalec.si Uprava RS za zaščito in reševanje je pozvala občine, da najpozneje do 16. maja posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele z ukrepi zaradi epidemije novega koronavirusa. Te podatke namreč uprava potrebuje za pripravo zahtevka za povračilo sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada, je zapisano na spletni strani Skupnosti občin Slovenije. Uprava RS za zaščito […]

