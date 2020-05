Dr. Matjaž Steinbacher za Demokracijo: Za jakost okrevanja je pomembno, kdaj bo prišlo do normalizac Demokracija Z ekonomistom dr. Matjažem Steinbacherjem smo se pogovarjali o dogajanju, povezanem s pandemijo novega koronavirusa, in ekonomskih posledicah, ki jih ta prinaša za Slovenijo, Evropo in svet.

Sorodno









































Oglasi Omenjeni koronavirus

NBA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek

Jure Zdovc

Anton Zakrajšek