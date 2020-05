Zloglasni tviteraš in levičarski bloger Roni Kordiš, ki je pred časom zbežal od tajkuna Stojana Petriča, očitno nikakor ne more zbežati stran od svojih radikalnih načel, prav tako pa se ne more upreti poniževanju Slovencev. Tokrat so bili na udaru starejši prebivalci Slovenije, ki za Kordiša, sicer človeka blizu Gregorja Golobiča, očitno niso ljudje. Izgleda, da so za diskreditiranje nasprotnikov ...