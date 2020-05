Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v izjavi za javnost odzval na interpelacijo opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB ter dejal, da je glavni cilj predlagateljev padec vlade in ne razjasnitev okoliščin postopkov nabave zaščitne opreme, ki je v minulih tednih dvignila precej prahu.