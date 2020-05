Scorpions v času epidemije s singlom Sign Of Hope Dnevnik Nemška rock skupina Scorpions svojim oboževalcem v času pandemije koronavirusa podarja singel Sign Of Hope. Nepričakovano izdan singel v slogu uspešnic, kot sta Winds Of Change in The Best Is Yet To Come, je nastal v času snemanja skladb za novi...

