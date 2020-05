Vse več skupin v Sloveniji se že javlja z namenom podpreti Janeza Janšo in njegovo vlado. Nekatera v svojem pismu tudi izražajo osebno podporo ministrom, državnim sekretarjem in drugim uslužbencem aktualne vlade in jim stojijo ob strani v njihovih prizadevanjih za zajezitev epidemije covida-19. Delo vlade presojajo po teži nalog, ki so ji zaupane, po uspehih, ki jih dosega in po napakah, ki so pr ...