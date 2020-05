Evropski vlagatelji zaskrbljeni zaradi napetosti med ZDA in Kitajsko Dnevnik Napetosti med ZDA in Kitajsko kvarijo razpoloženje tudi na evropskih borzah. Vodilni indeksi so se obrnili navzdol, saj se vlagatelji bojijo nove trgovinske vojne, ki bi oslabila že tako zelo prizadeto svetovno gospodarstvo.

