V Italiji se je marca zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19 močno povečalo število umrlih glede na prejšnja leta. Po podatkih, ki sta jih danes objavila italijanski statistični urad Istat in italijanski Inštitut za javno zdravje (ISS), so marca zabeležili 49,4 odstotka več smrti, kot je znašalo povprečje za marec med letoma 2015 in 2019.