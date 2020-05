Bi moral Zgaga prejeti nagrado prevarant leta? Tako je uspel ukaniti Deutsche Welle, da so mu brez p Demokracija Med 17 dobitniki nagrad nemškega Deutsche Welle za svobodo govora se je znašel tudi Blaž Zgaga. Za razliko od Zgage so ostali dobitniki nagrade zaradi svojega poročanja končali v zaporu. Nemški medij pa je nagrado v letu 2020 posvetil “pogumnim novinarjem po svetu, ki trpijo represijo zaradi poročanja o pandemiji.” Kako se je v to kategorijo uvrstil Zgaga, ostaja vprašanje. Bojda naj bi ga “nadleg ...

