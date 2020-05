»Slovenski ambasador v Rimu ne zanika nobenih dejstev, ki sem jih navedel v svojem članku, predvsem pa ni res, da vladni ukrepi upoštevajo omejitve, ki jih določa zakon. Res je prav nasprotno, kot dokazujejo informacije, ki sem jih zbral in ki so vse preverjene in temeljijo na uradnih dokumentih.« Tako slovenski novinar Blaž Zgaga na spletni strani Espressa odgovarja slovenskemu veleposlaniku Toma ...