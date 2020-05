Sindikat novinarjev opozarja na negotovost za medije po trenutni krizi Dnevnik Medijski sektor se je razmeroma hitro in učinkovito prilagodil razmeram epidemije, po koronski krizi pa ga čakajo večja tveganja in negotovost. Vlada jo v obdobju izjemnih razmer le še povečuje, so v izjavi ob svetovnem dnevu svobode medijev...

