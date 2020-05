V nedeljo, 3. maja, obeležujemo mednarodni dan svobode medijev. V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so se v sodelovanju z ilustratorjem Cirilom Horjakom ob tem letos odločili, da objavijo strip, ki preprosto in kompleksno hkrati nagovori sedanje razmere v medijih in novinarstvu, javnost pa spodbudi, da kritično presoja in soodloča, v kakšni družbi želimo živeti.