Prva žoga tri metre od koša, napredujejo le tisti s samokontrolo Večer Slovenski športniki upajo, da bodo ukrepi, ki se postopoma rahljajo, nakazali konec koronakrize. Ta je prinesla številne izzive, treba se je bilo prilagajati, vsak pa je v času, ko ni bilo treningov in tekem, našel tudi kaj dobrega, so ugotavljali Ilka Štuhec, Tina Mrak, Edo Murić in Jure Dolenec v pogovoru za oddajo Šport med štirimi stenami.

