Papež imenoval Mitjo Leskovarja za apostolskega nuncija v Iraku SiOL.net Papež Frančišek je danes duhovnika ljubljanske nadškofije Mitjo Leskovarja imenoval za naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Leskovar je zadnjih pet let opravljal naloge svetovalca nunciature v Nemčiji, Indiji in Nepalu.

