Dejan Židan, šef SD pravi, da je za prihodnost, a s svojimi dejanji kaže na to, da je še kako prisesan na preteklost. Brez delanja in govorjenja za preteklost, ne vidi prihodnosti. Tu in tam sanja, kako po hostah preganja Nemce, a se zbudi v sedanjost, ter sam sebe pogleda, če ni v partizanski uniformi. Hkrati pa je zvest papagaj, ponavljanja neresnic in dvomov. V Tarči na TV Slovenija 1, je v čet ...