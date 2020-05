Zaradi zaprtih šol in gostiln imajo težave tudi mesarji in peki RTV Slovenija V slovenski mesni industriji v času epidemije občutijo zaprtje šol, vrtcev in gostiln. Aprila so morali tudi v teh podjetjih nekateri vsaj za nekaj dni na čakanje ali na dopust. Večji slovenski peki pa v tem času prodajo bistveno manj kruha.

Sorodno













































































































































Oglasi