Epidemija prinesla tudi manj povpraševanja po svežem kruhu in pecivu Primorske novice S posledicami izbruha epidemije se na trgu soočajo tudi večji slovenski peki, ki v tem času prodajo bistveno manj kruha. V Žitu so za STA povedali, da v času izrednih razmer dobavijo kar polovico manj svežega kruha in peciva kot v enakem obdobju lani, skupina Don Don pa za približno 35 odstotkov manj kot sicer.

Sorodno



























































































































Oglasi Omenjeni Iran

Kranj

Žito Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec

Dragutin Mate

Matej Tonin