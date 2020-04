Več organizacij izrazilo podporo vladi Radio Ognjišče Vlado Janeza Janše in ministre je danes pri prizadevanjih za zajezitev epidemije covida19 podprlo več civilno družbvenih organizacij. Društvo Slovenski katoliški izobraženci, Zbor za Republiko, Komisija Pravičnost in mir ter Zavod Prebudimo Slovenijo so v javnem pismu premieru Janezu Janši zapisali, da njihovo delo presojajo po teži nalog, ki so jim zaupane, po uspehih, ki jih do...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Janez Janša

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Aleš Hojs

Dragutin Mate

Zdravko Počivalšek