Levičarski aktivist Sanjin Jašar, ki je v Mariboru zasledoval, nadlegoval in ogrožal policiste na majhnem protivladnem protestu, je bil “protestniško aktiven” tudi v času mariborskih vstaj. Ta je namreč skupaj z somišljeniki prihajal na mariborsko občino in onemogočal njeno delo, vse z namenom, da se zruši tedanjega župana Franca Kanglerja. Jašar in njemu podobni se aktivirajo vsakič, ko je na obl ...