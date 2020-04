Enkratni solidarnostni dodatek je prejelo več kot 300 tisoč upokojencev Vlada RS Danes je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, izplačal enkratni solidarnostni dodatek.

Sorodno





















































































Oglasi