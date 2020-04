Ukrepe proti covidu-19 rahlja približno polovica evropskih držav Primorske novice Ukrepe proti novemu koronavirusu rahlja že približno polovica evropskih držav, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Delne ali popolne omejitve gibanja je zaradi novega koronavirusa uvedlo 44 držav v Evropi, pri čemer jih je 21 določene ukrepe že opustilo. Še enajst jih to namerava storiti v prihodnjih dneh, navaja WHO.

