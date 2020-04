V neohlajenih tovornjakih našli 100 trupel #video SiOL.net Nehumane razmere ob pandemiji v New Yorku se nadaljujejo. Potem ko smo poročali, da so ponekod zaradi množice trupel ta začeli kar z viličarjem nalagati v hladilne zabojnike na tovornjakih, so zdaj ob nekem pogrebnem zavodu našli trupla, naložena v neohlajene tovornjake.

