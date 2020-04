New York proti koronavirusu razvija sistem za sledenje in izolacijo okuženih Dnevnik Število okuženih s koronavirusom je v ZDA doslej naraslo na 1,046 milijona, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo 61.288 ljudi. Število okuženih in mrtvih narašča tudi v najbolj prizadeti zvezni državi New York, vendar vsak dan počasneje. V sredo je...

