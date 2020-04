V cerkev le z masko, z razkuženimi rokami in ob upoštevanju 1,5 metra razdalje 24ur.com Slovenski škofje so sklenili, da se svetih maš lahko udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in prejemati obhajilo samo na roke. Po vsaki sveti maši bo treba obvezno prezračiti cerkve. Ponovo so dovoljeni tudi zakramenti krsta in cerkvene poroke z največ 15 udeleženci.

