Takšen položaj je bil samo še v drugi svetovni vojni #video SiOL.net Danes po Sloveniji ne bo večjih javnih kresovanj, marsikje ne bo tudi velikega majskega drevesa. V Gančanih v Prekmurju njihovega majoša v zadnjih 100 letih ni bilo le med drugo svetovno vojno in drugič zdaj zaradi novega koronavirusa. Tudi tradicionalnih budnic ne bo, le glasba iz radia in marsikje iz gasilskih vozil, ki se bodo vozile po vaseh in po zvočnikih vrtele znane prvomajske koračnice

