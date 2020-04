Protivladne protestnike na Trgu republike pričakal policijski trak RTV Slovenija Pred državnim zborom se je zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti vladi in odgovornim za afero pri nabavi zaščitne opreme. Na Trg republike so vstopili mimo policijskega traku, s katerim so policisti skušali preprečiti vstop na ploščad.

